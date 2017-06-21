Космический старый конь. Зачем нужна новая версия "Союза"?

Руководство ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщило о сохранении ракет-носителей "Союз" и после запуска новейшего "Сункара" с "Федерацией". Соответственно, будет создан и новый космический корабль "Союз-5".

Генеральный директор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев сообщил сегодня о том, что космические корабли серии "Союз" продолжат использоваться в качестве туристического такси даже после ввода в эксплуатацию корабля нового поколения "Федерация".

— Я думаю, что "Союз" имеет право на продолжение своей жизни. Поскольку есть рынок космического туризма и есть доверие к этому кораблю, это такие важные составляющие, которые надо использовать, — заявил Владимир Солнцев.

Значит, использоваться семейство "Союз" будет и дальше, а вот хорошо это или плохо, попробуем сейчас разобраться.

Ракеты-носители семейства "Союз" имеют самую большую историю из всех использующихся человечеством. "Союз" — это советская трёхступенчатая ракета-носитель среднего класса из семейства Р-7. Да, той самой легендарной баллистической ракеты Р-7, из которой вышла вся советская, а затем и российская космонавтика. Именно при помощи Р-7, изначально созданной как баллистическая межконтинентальная ракета, в октябре 1957 года на орбиту Земли был выведен первый спутник ПС-1 ("Простейший спутник"). Именно с него началась вся мировая космонавтика.

В шестидесятых годах из ракеты Р-7А было выделено отдельное семейство 11А511 "Союз" — трёхступенчатые ракеты-носители для запуска пилотируемых космических кораблей и автоматических космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Эти ракеты изначально создавались для пилотируемой космонавтики, где главной задачей было безопасное выведение космонавтов на орбиту.

Первый "Союз" был разработан ракетно-космическим центром "Прогресс" в 1963 году. Согласно условиям технического задания, масса космического корабля "Союз", выводимого на орбиту, должна была составить 5,9 тонны. Самым существенным отличием ракеты-носителя "Союз" от предыдущих носителей типа Р-7, предназначенных для пилотируемых полётов, стала разработанная ОКБ-1 система аварийного спасения нового типа. Она начинала работу за 15 минут до старта ракеты-носителя и обеспечивала спасение экипажа в случае аварии ракеты как на стартовой площадке, так и на любом участке полёта.

"Союз" стал предшественником целой плеяды пилотируемых ракет-носителей — "Союз-М", "Союз-У", "Союз-2", "Союз-СТ". В этой ракете были заложены просто фантастические технологические возможности, позволившие использовать "Союз" спустя пять с половиной десятков лет после первого старта.

Немного о корабле

Собственно, сам космический корабль "Союз" был разработан под первую ракету-носитель "Союз" ещё в 1962 году. Создаваемый изначально для облёта Луны, космический корабль "Союз" стал главным и основным средством выведения космонавтов на орбиту сначала в СССР, а затем и в России.

Корабли этого семейства состоят из трёх отсеков: приборно-агрегатного отсека, спускаемого аппарата и бытового отсека. Во время старта космонавты находятся в самом спускаемом аппарате. В нём очень тесно и с учётом забрасываемого на МКС груза практически негде развернуться и пошевелиться. Однако есть бытовой отсек, который имеет длину 3,4 метра, диаметр 2,25 метра, объём около 5 кубических метров. Он оснащён стыковочным узлом и системой сближения (ранее "Игла", теперь "Курс"). В герметичном объёме бытового отсека располагаются грузы для станции, полезная нагрузка, системы жизнеобеспечения.

Самая последняя модификация "Союза" — "Союз-МС", именно её используют сейчас для доставки космонавтов на МКС. Всего космические корабли покидали Землю 127 раз, из которых 125 прошли удачно. И вот теперь РКК "Энергия" собирается делать новую версию "Союза", но зачем это, если у нас на подходе "Федерация", более просторная, удобная и современная?

Пока гром не грянет

Народная мудрость говорит о том, что не стоит чинить велосипед, пока он не сломался. Скорее всего, и в РКК "Энергия" с этой мудростью знакомы. В самом деле, решение сохранения связки "Союз-ФГ" и "Союз-МС" выглядит очень логичным. Особенно после недавнего отказа от пилотируемого варианта "Ангара" и перехода к идее создания ракеты-носителя "Сункар" с космическим кораблём "Федерация". Таким образом, ГКНПЦ имени Хруничева не удалось перехватить флаг пилотируемых полётов.

"Сункар" будет разрабатывать РКК "Энергия", и ждать до момента его создания придётся минимум восемь лет, до 2025 года. Это идеальный случай, если всё пойдёт по плану. Пока же полёты в космос и работу на МКС никто не отменял, а потому использовать "Союзы" будут обязательно.

Кроме того, "Союз" превосходно себя зарекомендовал в качестве космической маршрутки. Ракета-носитель "Союз" также имеет едва ли не самый маленький процент отказов среди всех когда-либо созданных. И "доверие к кораблю" волнует не только космических туристов, но и космонавтов, стартующих при помощи "Союза" на Международную космическую станцию.

Современные модификации "Союза" в настоящее время активно запускают в космос как пилотируемые космические корабли, так и спутники с разгонным блоком "Фрегат". В 2017 году из семи состоявшихся запусков российских ракет-носителей шесть пришлось на "Союз". Казалось бы, можно продолжать в том же духе, зачем "Энергии" понадобилось начинать разработку нового космического корабля?

"Союз-5"

Возможно, ждать "Сункара" придётся гораздо дольше, чем хотелось бы. В последнее время с деньгами, даже уже выделенными на Федеральную космическую программу, всё очень зыбко. И шанс, что деньги на разработку новой ракеты-носителя могут в какой-то момент просто исчезнуть, — есть. Использовать вместе с ракетами-носителями "Союз" "Федерацию" невозможно. Остаётся лишь единственный трёхместный "Союз-МС", использующийся и по сей день. А с ним можно лишь летать до МКС, шансов на облёт Луны нет, он слишком мал.

Вполне возможно, Владимир Солнцев пытается подстраховаться, имея в запасе очень надёжную ракету-носитель и пилотируемый космический корабль, пригодный для более серьёзных полётов, чем двухсуточные полёты к Международной космической станции.

Говорить о туристических полётах в капсуле "Союза", где космонавты сидят в одной позе с прижатыми к ушам коленями, наверное, не стоит. Тем более план запустить богатых людей до Луны и обратно на несколько суток выглядит самым изощрённым издевательством, которое только можно купить за деньги. Но сохранить "Союз" с точки зрения федеральной программы звучит достаточно разумно.

Неважно, что и на каком этапе может произойти. Даже в случае полного отказа от проекта "Федерация" и ракеты-носителя "Сункар" (а это очень маловероятно) российская космонавтика остаётся "при своих" и сможет — плохо ли, хорошо ли — продолжить пилотируемую программу. Чудес не бывает, и разрабатываемая сейчас "Федерация" в случае удачного старта просто задвинет "Союз" на последние роли. Но сохранять технологию в виде связки "надёжная ракета — зарекомендовавший себя корабль" на всякий случай в условиях нынешней неопределённости выглядит не такой уж плохой стратегией.