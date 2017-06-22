Биологи усомнились в необходимости масштабных генетических исследований

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Биологи усомнились в необходимости масштабных генетических исследований

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Фото: © EAST NEWS

Анализ больших массивов данных, по мнению биологов из Стэнфорда, не вносит большого вклада в исследования.

Сомнения биологов вызывает полногеномный поиск ассоциаций — вид генетических исследований, устанавливающий связь между признаками и генетическими маркерами.

В частности, биологи настаивают на спорных результатах таких исследований, которые зачастую нельзя соотнести с уже полученными научными данными. Проще говоря, результаты ППА могут не вписываться в традиционные методы диагностики и лечения некоторых заболеваний.

Вместо всеобъемлющих и масштабных исследований учёные из Стэнфорда предложили отбросить "глобальные" эксперименты и сосредоточиться на исследованиях внутриклеточных регуляторных сетей.

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