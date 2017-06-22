В Солнечной системе может существовать десятая планета

Размеры ранее неизвестной планеты могут соответствовать характеристикам одного из самых интересных объектов в системе — Марса.

В ходе наблюдения за объектами в поясе Койпера учёные из Аризонского университета пришли к выводу, что влияние на движение объектов внутри пояса может оказывать огромная планета.

Просчитав данные и определив степень воздействия, учёные пришли к выводу, что масса и размеры новой планеты могут быть сопоставимы с "габаритами" одной из самых обсуждаемых планет — Марса.

Доказать существование гипотетических планет будет непросто — как и в случае с "девятой", существующей лишь в расчётах планетой, десятая находится очень далеко от солнца и определение точных координат планеты может занять несколько лет.