ООН: Население планеты к 2050 году составит почти 10 миллиардов человек

Рост численности населения, по расчётам специалистов, ожидается во всех крупных государствах.

В докладе Отдела народонаселения ООН опубликованы совершенно невероятные цифры. Сообщается, что уже к 2030 году население планеты с текущей отметки в 7,5 миллиарда человек увеличится до 8,6 миллиарда.

Наибольший рост в этом отношении будут показывать развивающиеся страны. Например, Индия обгонит Китай по численности населения через семь лет, а третьей самой населённой страной в мире станет... Нигерия.

К 2100 году, по словам экспертов, численность населения на планете может превысить отметку в 11,2 миллиарда человек.