ООН: Население планеты к 2050 году составит почти 10 миллиардов человек

В докладе Отдела народонаселения ООН опубликованы совершенно невероятные цифры. Сообщается, что уже к 2030 году население планеты с текущей отметки в 7,5 миллиарда человек увеличится до 8,6 миллиарда.
Наибольший рост в этом отношении будут показывать развивающиеся страны. Например, Индия обгонит Китай по численности населения через семь лет, а третьей самой населённой страной в мире станет... Нигерия.
К 2100 году, по словам экспертов, численность населения на планете может превысить отметку в 11,2 миллиарда человек.
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