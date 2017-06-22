ООН: Население планеты к 2050 году составит почти 10 миллиардов человек

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ООН: Население планеты к 2050 году составит почти 10 миллиардов человек

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Фото: © flickr / Amy West

Рост численности населения, по расчётам специалистов, ожидается во всех крупных государствах.

В докладе Отдела народонаселения ООН опубликованы совершенно невероятные цифры. Сообщается, что уже к 2030 году население планеты с текущей отметки в 7,5 миллиарда человек увеличится до 8,6 миллиарда.

Наибольший рост в этом отношении будут показывать развивающиеся страны. Например, Индия обгонит Китай по численности населения через семь лет, а третьей самой населённой страной в мире станет... Нигерия.

К 2100 году, по словам экспертов, численность населения на планете может превысить отметку в 11,2 миллиарда человек.

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