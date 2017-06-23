Электромобили не помогают снизить уровень вредных выбросов

Канадские учёные проанализировали стоимость и структуру производства электромобилей и пришли к неутешительному выводу.

Эксперты Монреальского экономического университета пришли к выводу, что субсидирование покупок электромобилей не позволяет и не позволит снизить уровень вредных выбросов. Один из авторов исследования Жермен Белзиле прямо выражает сомнения в целесообразности производства и продажи электромобилей, называя такие инициативы пустой тратой денег.

Правительство канадской провинции Квебек до 2030 года планировало иметь на дорогах общего пользования один миллион электромобилей. В других районах Канады, например в Онтарио, планы были столь же амбициозные. Ради благой цели предполагалось помочь гражданам страны в приобретении электромобилей, однако достичь желаемой отметки власти страны, скорее всего, не смогут.

По расчётам учёных, даже возврат 15 тысяч долларов США от стоимости электромобиля не сможет серьёзно повлиять на уровень выбросов углекислого газа и один миллион запланированных электромобилей повлиять на ситуацию не может в принципе.