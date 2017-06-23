В Польше нашли 600-летний меч

Меч XIV века нашли случайно польские строители: во время работ по подготовке фундамента машинист экскаватора вместе с грунтом поднял и старинное оружие.
Уникальное состояние оружия сложно объяснить: лезвие и рукоять почти не повреждены. Изучившие находку археологи пришли к выводу, что меч, скорее всего, был утерян, ведь на месте строительных работ когда-то очень давно были болота. Вероятно, доблестный рыцарь просто выронил меч из рук или выбросил его сознательно, чтобы как можно быстрее пересечь болото.
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