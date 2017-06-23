В Польше нашли 600-летний меч

Уникальный артефакт практически не пострадал, несмотря на то, что шесть веков лежал в грязи

Меч XIV века нашли случайно польские строители: во время работ по подготовке фундамента машинист экскаватора вместе с грунтом поднял и старинное оружие.

Уникальное состояние оружия сложно объяснить: лезвие и рукоять почти не повреждены. Изучившие находку археологи пришли к выводу, что меч, скорее всего, был утерян, ведь на месте строительных работ когда-то очень давно были болота. Вероятно, доблестный рыцарь просто выронил меч из рук или выбросил его сознательно, чтобы как можно быстрее пересечь болото.