Наркоманы слезут с иглы в обмен на обеды

Учёные из Стэнфорда и других американских институтов заявили, что без их помощи государству не обойтись.

Об ошибочных методах борьбы с наркоманией заявил профессор психиатрии и поведенческих наук Стэнфорда Роберт Маленка. Профессор пояснил, что долгое время борьба с наркоманией была больше культурной и социальной проблемой, отсюда и возникла неправильная стратегия по наказанию наркоманов.

Добровольный мониторинг, частичный или полный отказ от употребления наркотиков учёные предлагают менять на социальные блага — бесплатные обеды, медосмотр и много другое. Такой механизм, по мнению учёных, позволит на уровне поведенческих особенностей личности убить тягу к употреблению наркотиков, не подвергая человека наказанию.

Нейробиологи, психологи и социологи до конца года обещают представить соответствующую программу адаптации и "лечения" наркоманов.