Солнечные извержения могут погубить человечество

Всплески солнечной активности, вызванные реакциями внутри самой звезды, могут пагубно отразиться на здоровье людей

Ученые из Университета Рединга опубликовали сенсационное исследование, раскрывающее механизм и тяжесть воздействия солнечной энергии на людей. Кратковременное повышение солнечной активности и "выбросы", которые случаются всё чаще, не только отрицательно влияют на метеозависимых людей, но и значительно повышают риск возникновения онкологических заболеваний разных видов.

Взрывы солнечной плазмы, согласно расчётам и исследованию, опубликованному в журнале Nature Reports, позволяют энергетическим солнечным "извержениям" достигать Земли за два-три дня. Эффективной защиты, по словам учёных, от такого воздействия пока не существует. Особенному риску во время таких "извержений" подвержены пилоты и пассажиры самолётов, а также члены экипажа МКС.