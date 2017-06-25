Звёздные войны: что может Россия противопоставить США в космосе

В связи с новым витком разговоров о придании американским космическим силам самостоятельного статуса и выделения их в отдельный космический корпус, Лайф разбирается, а как у нас обстоят дела на орбите.

На этой неделе Сенат США принял решение создать в составе национальных вооружённых сил Космический корпус, который будет отдельным родом войск при подчинении руководству ВВС США. С одной стороны, от перемены мест слагаемых сумма меняется не то чтобы очень сильно. С другой стороны, это чётко показывает насколько вооружённые силы понимают важность космоса.

Если завтра война?

Что же Россия может противопоставить США в космосе? На данный момент в космическом пространстве находится около 15 000 объектов. Из них с российской стороны 1402 спутника, с американской — 1122 (на остальные страны приходится в сумме ещё 1500 спутников, а всё оставшееся — это ступени ракет, обтекатели и прочий мусор).

Число выглядит внушительно, однако стоит определиться, сколько же из этих спутников — военных, сколько — двойного назначения и какие из них могут быть использованы в случае ведения боевых действий.

Стоит сразу определиться с тем, чего в космосе нет. В космосе нет ядерного оружия, космических аппаратов с ядерными боеголовками и ракет, способных выводить их в космос, а затем совершать удары с орбиты.

Нет их после того, как 5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (он также известен как Московский договор). Сторонами договора являлись СССР, США и Великобритания, впоследствии к ним присоединилось ещё 128 государств.

Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации. Космическое пространство не подлежит национальному присвоению никакими способами. Принцип неприменения силы или угрозы силой распространяется и на космическое пространство. Не производить ядерные взрывы в космосе, не выводить на орбиты вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами ОМУ, не устанавливать такое оружие на небесных телах. Запрещается создание на небесных телах военных баз, испытание любых типов оружия и проведение военных манёвров. Государство, в регистр которого занесён объект, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом во время его нахождения в космосе. Государство несёт международную ответственность за ущерб, причинённый его объектом в космосе другому государству. Государства обязались не чинить помех национальным техническим средствам контроля других государств. Государства обязались запретить военное воздействие в космическом пространстве.

Подобное ограничение сильно ударило по различным проектам, предполагавшим использовать космос. Например, так и не состоялся проект 1962 года — Р-36орб (орбитальный). Он предполагал вывод боевой части баллистической ракеты на орбиту. Там боеголовка могла находиться длительное время, чтобы в нужный момент, набрав скорость, атаковать противника прямо из космоса.

Большинство спутников в настоящее время — это спутники связи, спутники разведки, а также комплексы, обеспечивающие работу систем спутникового позиционирования — американской GPS и российской ГЛОНАСС. Эти системы являются системами двойного назначения и изначально создавались в качестве военных.

На первый-второй рассчитайся

Количество работающих военных космических аппаратов на сегодняшний день относится к сведениям, составляющим государственную тайну. Точное их число не скажет никто, кроме министра обороны.

Единственное, что нельзя скрыть, — это сам факт пуска, поэтому освещение происходит следующим образом: "С такого-то космодрома в 23:00 был запущен спутник двойного назначения". Точка. Кроме того, есть международные соглашения, по которым обо всех космических запусках объявляется и обе стороны это делают, хотя особенности самих космических аппаратов не раскрываются.

Если считать по количеству именно военных объектов в космосе, то в настоящий момент США сильно обходят Россию. На сегодняшний день, американская космическая группировка насчитывает около 500 спутников. Ежегодно Соединённые Штаты Америки запускают ещё около 30 спутников, тратя на поддержание этого богатства до 25 миллиардов долларов в год.

Российская группировка, по словам заместителя командующего Космическими войсками Российской Федерации по вооружению генерал-лейтенанта Олега Громова, по состоянию на 2006 год имела в своём активе 58 космических аппаратов, 40 из которых решали исключительно военные задачи, а 18 являлись аппаратами двойного назначения.

На 2015 год ситуация выглядела гораздо более радужной и, по разным оценкам, в активе российских военных находилось от 120 до 160 космических аппаратов. В этих подсчётах есть одна проблема: ни одна из сторон до последнего не признаётся, что спутник вышел из строя. И если даже мирный Роскосмос до последнего пытался рассказать, что "Ресурс-П" не сломался, а просто решил отдохнуть, то в случае с военными нет и такой информации.

В настоящее время обе стороны утверждают, что приблизительно стабилизировали количество космических аппаратов на орбите. Сейчас никто не гонится за увеличением их числа, просто стараются запускать новые аппараты взамен вышедших из строя.

Для наблюдения за действиями противника российские военные используют спутники-картографы "Барс-М", предназначенные для съёмки изображения поверхности Земли высокого разрешения. На орбите уже находятся два спутника этой серии, а всего запланировано шесть космических аппаратов такого типа. По данным экспертов, "Барс-М" обладает сверхчувствительной оптической аппаратурой: на его борту находится пара телескопов, лазерные излучатели, устройства калибровки и лазерный дальномер, зеркальные отражатели и датчики ориентации космического аппарата.

Исхитрись-ка мне добыть то, чего не может быть

Кроме преимущества по количеству американские военные имеют и ещё один достаточно серьёзный козырь в своём рукаве — Boeing X-37. Это экспериментальный орбитальный самолёт, созданный для испытания будущих технологий. Если кому нравится, можно называть его космопланом. Он предназначен для полётов на высотах от 200 до 750 километров, способен быстро менять орбиты, маневрировать.

Запуск Boeing X-37 производится при помощи ракеты-носителя. Раньше использовалась Atlas V, судя по последним данным, в следующий раз попробуют Falcon 9 Илона Маска. После выхода на орбиту аппарат может длительное время проводить на орбите, после чего он приземляется как обычный самолёт на взлётную полосу. Последний раз без посадки он провёл в космосе 718 дней, почти два года.

Наиболее правдоподобным предназначением этого аппарата является обкатка технологий для будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать чужие космические объекты и, если нужно, выводить их из строя кинетическим воздействием. И такое предназначение аппарата полностью соответствует документу "Национальная космическая политика США" 2006 года, провозглашающему право США частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство.

У нас, к сожалению, подобной технологии на данный момент нет и в ближайшем будущем не ожидается. А жаль, подобный космоплан, способный подлететь к чужому спутнику и хорошенько огреть его космической лопатой, очень бы пригодился.

Можно вспомнить российские проекты "Звезда", "Алмаз", а затем "Буран" и "Клипер", но, увы, они остались только в истории.

Батарея, огонь

Вообще, в случае глобального конфликта в первую очередь обе стороны постараются сократить группировку спутников противника, чтобы лишить его глаз и ушей. И тут уже все средства окажутся равно хороши.

Согласно заявляемым характеристикам, российский зенитный ракетный комплекс С-500 будет иметь возможность поражения низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ. Соответственно, уже в 2020 году на вооружение России может встать средство для точечного выведения спутников из строя. Вряд ли это сильно спутает карты американцам, но заставит понервничать несомненно.

Скорее же всего, в случае глобальной войны обеими сторонами будет предпринята попытка уничтожения максимального количества космических аппаратов при помощи выведения в околоземное пространство ракет с ядерным боевым оснащением. После чего уже в срочном порядке запускать спутники по новой для обеспечения связи. Однако очень хочется надеяться, что до этого не дойдёт.