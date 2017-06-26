Израильтяне представили электрический региональный самолёт

Испытательный полёт нового электрического самолёта запланирован на конец 2018 года.

Как сообщает Aviation Week, новый самолёт разработан с учётом максимально эффективной коммерческой эксплуатации. Перемещаться самолёт будет благодаря трём электрическим двигателям.

Израильский стартап Eviation Aircraft разрабатывал самолёт Aliсе с учётом полётов на небольшие расстояния. Точная дальность полёта разработчиками не разглашается, но другие параметры известны — крейсерская скорость полёта составляет 450 километров в час. Помимо двух членов экипажа на борту с комфортом могут разместиться девять пассажиров.