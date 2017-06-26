Учёные рассказали о нестабильности магнитных полей Урана

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Учёные рассказали о нестабильности магнитных полей Урана

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Фото: © Flickr/NASA

Магнитное поле планеты "подставляет" участки поверхности под удары космических частиц.

Исследование, опубликованное в журнале Space Physics подтвердило догадки учёных о нестабильности магнитных полей одной из самых неизученных планет солнечной системы — Урана.

За основу научной работы учёные взяли данные наблюдений аппарата Voyager 2, который ещё в 1986-м сделал серию снимков Урана. Эксперты пришли к выводу, что магнитные поля планеты настолько нестабильны, что могут "обнажать" отдельные участки планеты для воздействия частиц из космоса — в том числе мелких и средних космических объектов.

В связи с полученными данными учёные высказывают предположение, что состав атмосферы Урана (или её подобия) может значительно отличаться от ранее спрогнозированного.

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