Федеральная комиссия США одобрила проект "всемирного" спутникового интернета

Федеральная комиссия по связи (FCC) одобрила проект создания всемирной сети спутникового интернета.

Как сообщает Tech Xplore, США станут тестовой площадкой для использования спутникового интернета по технологии OneWeb. Для "раздачи" спутникового интернета будут использованы космические аппараты на низкой околоземной орбите.

Технология OneWeb предполагает использование 720 спутников, благодаря которым интернетом может быть обеспечен каждый житель планеты, вне зависимости от места проживания.

Для реализации масштабного проекта с 2017 по 2019 год авторам проекта потребуется 21 космический запуск. С 2018 года спутники OneWeb будут выводиться в космос на российских ракетах-носителях "Союз", разработкой и производством которых занимается самарский РКЦ "Прогресс".