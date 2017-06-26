Болезнь Паркинсона связана с нарушениями иммунитета

Нейробиологи раскрыли связь болезни Паркинсона и реакции иммунной системы человека

Исследование, опубликованное в журнале Nature, подтверждает догадки учёных о том, что в процессе развития нейродегенеративных заболеваний и, в частности, болезни Паркинсона участвует иммунная система человека.

Впервые учёным удалось установить связь заболевания и аутореакции — атаки собственных клеток, спровоцированных иммунной системой человека. Ученые пришли к выводу, что иммунная система больных и здоровых людей функционирует по-разному. В организме поражённых болезнью Паркинсона лимфоциты могут начинать "атаку" белка альфа-синуклеина, в то время как иммунная система здоровых людей никакой активности не проявляет.

Список причин развития нейродегенеративного заболевания, по мнению учёных, может оказаться значительно больше, чем ожидалось. Помимо генетической предрасположенности к развитию заболевания факторами риска в значительной степени могут служить внешние "раздражители" — например, постоянные стрессы.