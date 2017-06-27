Гладко было на бумаге: Американские ракеты последнего поколения небоеспособны?

Американское военное издание National Interest разобрало нападение на сирийский военный самолёт и пришло к очень неожиданным выводам.

18 июня американским истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22 Вооружённых сил Сирии. Политические эксперты уже успели обсудить причины и последствия этого акта агрессии, однако гораздо более интересно, что же показало это нападение. И вот на американском военном портале National Interest появился разбор этого воздушного боя с очень интересными и неожиданными выводами.

Два в одного

По информации издания, 18 июня 2017 года два палубных истребителя Boeing F/A-18E Super Hornet (Е обозначает кабину на одного пилота, в отличие от варианта F), взлетевших с американского авианосца типа "Нимиц" USS George H.W. Bush (CVN-77), атаковали военный самолёт сирийской армии Су-22.

Стоит сразу сказать, что Су-22 — это экспортный вариант советского истребителя-бомбардировщика Су-17, выпускавшегося с 1969 по 1990 год. Он хоть и имел возможность ведения воздушного боя против западных самолётов третьего поколения, но, как и его предшественник Су-7, практически никогда не использовался в качестве истребителя. Чаще всего он работал по наземным целям как бомбардировщик.

Один из пары F/A-18E Super Hornet выпустил по сирийскому самолёту две ракеты Raytheon AIM-9 Sidewinder с инфракрасной боеголовкой. Скорее всего, это была ракета версии AIM-9X — последнего варианта оружия с высокой способностью к ближнему бою. Сами ракеты AIM-9 используются с 1950 года, однако они постоянно усовершенствуются, а версия AIM-9X была выпущена относительно недавно — в 2002 году. На ней установлена новая матричная инфракрасная головка самонаведения, формирующая изображение цели в ИК-диапазоне и нечувствительная к инфракрасным ловушкам.

В 2002 году самой важной её особенностью как раз называлась избирательность головки самонаведения. Согласно рекламным проспектам и роликам, предполагалось, что головка самонаведения сможет отличить тепловой маркер двигателя самолёта от теплового маркера ЛТЦ (ложной тепловой цели).

Однако что же произошло во время реального боя?

Несмотря на малое расстояние запуска (называется различная дистанция от одного до нескольких километров в пределах прямой видимости), при гарантированной дальности её пуска до 18 километров, ракета потеряла цель и ушла в направлении отстреленной сирийским самолётом ложной тепловой цели. Для того чтобы поразить сирийца, американским военным понадобился второй выстрел ракетой средней дальности AIM-120C AMRAAM, значительно более дорогостоящей и дальнобойной. Она использует радиолокационную головку самонаведения.

Этого оказалось достаточно. Су-22 не имеет системы РЭБ, способной противостоять таким ракетам.

Лучшая реклама

Что же получается — ракета, специально разработанная для противодействия выпуску ЛТЦ, не работает. В 1980-х её рекламируют именно так, и эта реклама отлично работает. По состоянию на 2001 год только на территории США было произведено более 150 тысяч единиц данного оружия, с учётом ракет, изготовленных в других странах, общее количество изготовленных AIM-9 превысило 200 тысяч единиц. Она состоит на вооружении шести стран и входит в "джентльменский набор" американского истребителя.

Впрочем, в истории использования этой ракеты уже была подобная ситуация. Во время разработки её предшественницы — AIM-7 Sparrow — заявленная точность попаданий равнялась 80–90 процентам. Операционные испытания показали чуть меньшее количество попаданий — на уровне 50–60 процентов (это всё равно более чем замечательная цифра — двух ракет достаточно для поражения цели).

Когда же ракеты попали в условия реального боя во Вьетнаме, иначе как провалом это было не назвать. Во время операции Rolling Thunder ("Раскаты грома") первоначальным версиям AIM-9 удалось добиться лишь 16-процентной успешности — только 29 ракет из 187 запущенных достигли целей. Для ракеты большей дальности AIM-7 Sparrow результаты оказались совсем плачевными: всего восемь процентов точности и только 27 попаданий из 340 запусков.

Даже на поздних этапах войны во Вьетнаме, в ходе операций Linebacker (у нас они известны как "Рождественские бомбардировки") в 1972 и 1973 годах, AIM-7 добился не более чем 11-процентной успешности, в то время как AIM-9 добавил целых три процента, показав 19-процентную точность.

Тактика и стратегия

Каждый раз, когда российские военные самолёты показывают превосходную аэродинамику и отличные лётные качества, в комментариях к видео обязательно появится диванный эксперт и расскажет, что в настоящее время сверхманевренность не требуется, никакого DogFight (ближний бой) не будет, победит тот, кто раньше запустит ракеты. В этот момент обязательна ссылка на американские полевые испытания с ужасающим процентом попаданий.

Но вот как это будет в реальном бою, увы, сейчас не скажет никто. Как оказалось, даже находившийся в прямой видимости бомбардировщик второй половины прошлого века смог обмануть сверхсовременную ракету обычными ложными тепловыми целями. Стоит отличать рекламные лозунги от реальной статистики применений, вполне возможно, что российская ставка на возможность ближнего боя, свалки с использованием максимума маневренности, посадкой на хвост и добиванием противника при помощи авиационных пушек, где лучшим окажется самый ловкий, — вполне реальная модель будущего боя.

Стоит отметить, что и гораздо более дорогая AIM-120 AMRAAM тоже имеет на самую лучшую статистику. National Interest говорит о шести подбитых целях в бою за 13 выстрелов, сделанных за пределами видимости — примерно 46 процентов попаданий. Для такой дорогой ракеты это тоже не повод для гордости, нынешний сбитый Су-22 статистику не улучшит, запуск производился в пределах прямой видимости.

Надо учесть, что и российские средства радиоэлектронной борьбы, ИК-противодействия и постановки электромагнитных помех не стоят на месте. А значит, американские ракеты может ждать более неприятный сюрприз, чем отстрел банальных тепловых ловушек.