Потепление может принести в Европу тропические вирусы

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Потепление может принести в Европу тропические вирусы

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Фото © РИА Новости/Михаил Фомичев

Смена климатических зон и глобальное потепление могут принести в Европу не только знойную жару, но и болезни.

Исследовательская группа из Университета Байройта и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в Стокгольме пришла к выводу, что вместе с тропическим теплом на территорию сначала южной, а затем и центральной Европы могут попасть смертельные тропические вирусы.

В частности, речь идёт об эпидемиях вируса Чикунгунья, передающегося через укусы комаров. Учёные отмечают, что резкое потепление климата уже сказывается на росте заболеваемости — уже встречаются случаи заражения вирусом Чикунгунья в Италии, Франции и Флориде, однако они единичны.

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