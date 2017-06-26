Учёные разработали электромагнитный суперхолодильник

В устройстве применяется специальная технология, способная охладить всё что угодно — от огурцов до огромных серверов.

Кимин Зханг — один из авторов проекта, а также заслуженный профессор электротехники и материаловедения в Университете штата Пенсильвания — сообщил, что уникальный метод охлаждения можно адаптировать к объектам любого размера.

Механизм охлаждения в таком холодильнике основан на электрокалорическом эффекте, который предусматривает поочерёдное применение и удаление электрического поля для изменения температур.

Новый метод охлаждения потенциально может обеспечить более высокую эффективность, чем любые другие способы охлаждения.

Низкий уровень потерь и высокий КПД позволяют создать на основе такой технологии холодильные установки гораздо меньших габаритов. Например, охлаждать фрукты, овощи и напитки дома сможет "моторчик" размером с монетку.