Учёные смогли изменить мозговую активность животных

Уникального результата удалось достичь с помощью воздействия на специальные мозговые клетки.

Исследование, опубликованное в журнале Neuron, показало, что изменения поведенческих показателей и, как следствие, мозговой активности можно добиться извне. Специалистам Университета Вашингтона в Сиэтле удалось обнаружить клетки мозга, отвечающие за координацию движений, и с помощью особого метода они смогли воздействовать на них, тем самым меняя схему поведения и активности организма.

В ходе исследования учёные ввели специальный ген в клетки мозжечка приматов. Воздействию подверглись так называемые клетки Пуркинье, концентрация которых в мозжечке во многом способствует успешной координации движений.

Трансгенный подход, по словам учёных, в перспективе может помочь в лечении сложных психических и неврологических заболеваний.