Учёные сфотографировали звезду Бетельгейзе в созвездии Ориона

"Поймать" звезду смог уникальный радиотехнический комплекс ALMА, расположенный в чилийской пустыне Атакама.

С помощью 66 антенн, объединённых в единый астрономический радиоинтерферометр учёные смогли получить изображение одной из самых загадочных звёзд в космосе.

Помимо звания одной из самых неизученных звёзд Бетельгейзе является ещё одной из самых крупных — её радиус в 1400 раз больше, чем у Солнца. Красный сверхгигант, согласно наблюдениям учёных, крайне ярко "горит" и, как следствие, имеет относительно небольшую продолжительность жизни.

За звездой тянется огромный шлейф газа, предположительно, выделяемого при "горении" сверхгиганта. Размеры газового облака сопоставимы с размерами Солнечной системы.