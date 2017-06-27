Машинное обучение поможет с производством лекарств

Новая компьютерная система предсказывает продукты химических реакций и помогает выяснить эффективность препаратов.

Программное обеспечение поможет химикам и фармацевтам в определении оптимальной рецептуры лекарств и значительно упростит производство медикаментов. Исследование, опубликованное в ACS Central Science, описывает механизм создания и работы программы, которая сможет определять наиболее эффективный состав лекарства после ввода определённых данных.

Профессор Университета Уоррена К. Льюиса в MIT Клайс Дженсен, один из авторов исследования, объяснил, что программе достаточно лишь задать параметры или молекулярную формулу, после чего специальный алгоритм определит устойчивость лекарства, а также другие важные параметры, необходимые для его производства и эффективного воздействия на заболевания.

Такой подход, по мнению учёных, позволит спрогнозировать не только эффективность лекарства, но и заранее просчитать побочные эффекты, а также другие риски, связанные с разработкой и производством медикаментов.