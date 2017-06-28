Вирус Petya атаковал Европу

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Вирус Petya атаковал Европу

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Фото © EAST NEWS

Компьютерный зловред начал атаковать серверы граждан и компаний на территории Европы.

Как сообщает портал Kasulik, в Эстонии работа целой сети компьютерных магазинов Ehituse ABC оказалась парализована из-за нового "вируса-попрошайки".

По сообщениям СМИ, атакам подверглись и другие крупные европейские компании. Например польская Exatel, специализирующаяся на разработке систем безопасности.

Вирус Petya похож на ранее атаковавший компьютеры по всему миру WannaCry. После проникновения в компьютер пользователя программа блокирует участки жёсткого диска и шифрует всю размещённую на нём информацию. За разблокировку создатели вируса-вымогателя требуют перечислить 300 долларов на биткоин-кошелёк.

Помимо Украины, Эстонии, Польши и России атакам подверглись серверы компаний и частных лиц в Италии, Израиле, Испании и других странах.

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