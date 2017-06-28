Учёные подтвердили существование сверхмассивных чёрных дыр

Астрофизикам удалось не только определить параметры объектов, но и спрогнозировать их развитие.

Астрономы из Университета Нью-Мексико впервые подтвердили существование двух сверхмассивных чёрных дыр. Объекты под обозначением 0402 + 379 находятся на расстоянии в несколько сотен миллионов световых лет от Земли.

С помощью радиотелескопов учёные смогли вычислить массу объектов. По мнению исследователей, масса одной из чёрных дыр примерно в 15 миллиардов раз больше, чем масса самой крупной звезды Солнечной системы — Солнца.

Невероятные размеры объектов позволяют предположить, что их орбитальный период составляет не менее 24 000 лет. Сверхмассивные чёрные дыры, по словам учёных, оказывают влияние не только на ближайшие звёзды вокруг них, но и на целые звёздные скопления.