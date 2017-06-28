Учёные заставили бактерии фильтровать токсины

Биохимики испытали новый метод на одной из насосно-фильтрующих станций в Соединённых Штатах Америки.

Учёные из Корнеллского университета в Нью-Йорке разработали революционный метод очистки сточных вод. В теории специальные бактерии, помещённые в воду, могут задерживать не только тяжёлые загрязнения, но и токсины. Об этом написал журнал Power Sources.

Специально созданные электропружинные углеродные нановолоконные электроды были покрыты проводящим полимером PEDOT. Стимулирование активности специальных бактерий позволяет использовать такой метод в промышленных масштабах.

Исследование, целью которого было выяснить эффективность электродов с электроотверждённым углеродным нанофайбером, увенчалось успехом. Теперь, по словам учёных, метод может ожидать первого коммерческого применения.