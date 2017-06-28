Учёные создали новое топливо на основе графена

К углероду добавили атомы рутения, после чего получили абсолютно новый вид топлива.

Уникальной разработкой занимались учёные из Университета Райс. По мнению исследователей, рутений, соединённый с атомами графена, обладает значительно большим количеством энергии, чем любые другие химические соединения.

В разработке нового вида топлива участвовал знаменитый учёный Джеймс Тур, команда которого уже занималась преобразованием химических элементов в целях получения источника энергии.

Исследование, опубликованное в American Chemical Society, раскрыло значительно большую эффективность новых графено-рутениевых катализаторов. По мнению учёных, полученные результаты могут свидетельствовать о том, что новый вид катализатора минимум в 10 раз эффективнее топливных элементов с платиновыми катализаторами.