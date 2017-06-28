20 процентов россиян имеют общие корни с Марией Медичи и королевой Викторией

Российские учёные установили общие корни с известными историческими личностями по мужской и женской линиям.

Научные сотрудники медико-генетического центра Genotek исследовали происхождение своих клиентов, представляющих российскую популяцию. Самой распространённой митохондриальной гаплогруппой, определяющей происхождение по материнской линии, оказалась гаплогруппа Н, которая возникла в западной Азии 30 000 лет назад, прибыла в Европу 25 000 лет назад и распространилась на юго-запад континента во франко-кантабрийский регион.

По статистике, 20% россиян имеют общие корни по материнской линии с Марией Медичи и великобританской королевой Викторией, которые тоже относятся к гаплогруппе Н. Интересен тот факт, что генеалогическое древо королевы Виктории доходит до семьи Николая Романова, то есть детей Николая II и Александры Фёдоровны. Наследник престола цесаревич Алексей унаследовал гемофилию (генетическое заболевание, препятствующее нормальному сворачиванию крови) от своей прабабушки по материнской линии, британской королевы Виктории.

Также исследователи установили, что 25% людей мужского пола принадлежат к Y-хромосомной гаплогруппе R1a1, которая происходит от мутации гаплогруппы R1, произошедшей 18 400 лет назад в Азии. К гаплогруппе R1a1 относятся Том Хэнкс, Френсис Дрейк, король Нидерландов Вильям-Александр, Николай Пржевальский и Никита Михалков.

Чтобы выявить наиболее распространённые гаплогруппы в российской популяции, исследователи проанализировали данные ДНК-тестов "Генеалогия" 2500 человек в возрасте от 18 до 55 лет, 53% из которых мужчины и 47% — женщины. Наибольшее количество образцов биоматериала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.