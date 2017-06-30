Эхо далёкого "Шторма": когда Россия получит новый авианосец

Главнокомандующий по вооружению Военно-морского флота России объявил о постройке нового авианосца. Как скоро флот получит пополнение и какие при этом придётся решить проблемы, разбирался журналист Лайфа Михаил Котов

Один авианосец — баловство, два — гордость государства, три — возможность нормального боевого дежурства. © Народная мудрость

Военно-морской флот России построит новый авианосец. По словам главнокомандующего по вооружению Виктора Бурсука, Крыловский научный центр уже представил макет боевого корабля.— Прорабатываются и другие разработки, — добавил Бурсук во время Международного военно-морского салона.

"Шо, опять?"

Впору снова задавать сакраментальный вопрос волка из мультфильма "Жил-был пёс". Опять руководство российской армией заявляет о постройке нового российского авианосца. Происходит это с завидной регулярностью, однако, как несложно заметить, до сих пор воз и ныне там. Каждый раз, когда тема нового российского авианосца поднимается вновь, вместе с ней стоит поднимать и весь ворох вопросов, связанный с этим решением. Если на него посмотреть внимательно, то может оказаться, что откладывание постройки в долгий ящик — не такая плохая стратегия, на самом деле.

Стоит понимать, что постройка авианосца, даже лёгкого, в ситуации современной России дело, требующее как минимум пары десятилетий, и, возможно, проще не делать громких заявлений, даже по случаю праздника, а потихоньку заниматься разработкой и надеяться на то, что в будущем ситуация станет чуть лучше.

Зачем?

Вот основной вопрос, на который перед созданием авианосца придётся ответить руководству флотом и вооружёнными силами России в целом. Лежащий на поверхности ответ о создании российской "длинной руки" на самом деле оказывается не совсем верным. Дело в том, что одного или даже двух авианосцев явно недостаточно в случае серьёзного конфликта.

Авианосец — это одно из самых технически сложных творений человечества. И в силу того, что в нём просто ну очень много различных машин и механизмов, он нуждается в регулярном техническом обслуживании. И если в случае с американским флотом, когда из десяти авианосцев списочного состава в доках находится пять-шесть, а службу несут четыре, проблема не так видна, то, имея один авианосец, стоит готовиться к непониманию большинства: "Столько денег заплатили, а он из ремонта в ремонт". На самом деле это абсолютно нормальная для авианосца ситуация — уж слишком они сложные.

В худших случаях, как с французским "Шарлем де Голлем", время в доках занимает чуть ли не 80–90 процентов. В лучших — техническое обслуживание будет занимать около половины от всего времени службы. Во многом именно поэтому авианосцы редко строят по одному. Противник не будет вежливо интересоваться: "У вас авианосец готов, всё в порядке, можно начинать конфликт?" Поэтому один авианосец — это, скорее, сохранение технологий, пилотов, обучение персонала. Но одновременно далеко не самая эффективная боевая единица, способная в любой момент навести шороху.

А что там с "Лидером"?

С учётом отсутствия возможностей создания флота на украинских газовых турбинах и немецких дизелях, на что можно было надеяться ещё лет пять назад, сейчас выбора не осталось. Ориентироваться нужно на отечественного производителя, и тогда остаётся единственный вариант — атомная силовая установка. Последние успехи создателей атомных двигателей для ледокольного флота радуют, но создавать авианосец без обкатки на каком-нибудь демонстраторе технологий было бы очень поспешно.

Это понятно и высшему военно-морскому руководству. Идея создания эсминца проекта 23560 "Лидер" с ядерной силовой установкой как будущего демонстратора технологий витает в воздухе уже очень давно.

Впервые о существовании планов по разработке перспективного эскадренного миноносца для Военно-морского флота России сообщило агентство ИТАР-ТАСС 19 июня 2009 года со ссылкой на "источник, близкий к управлению военного ведомства, отвечающему за поставку кораблей, морского вооружения и военной техники".

С тех пор новости о его разработке вновь поднимаются практически ежегодно, однако воз движется совсем не быстро. Как стало известно в июне 2016 года, технический проект перспективного эсминца не завершен, а только начат: по данным годового отчёта АО "Северное ПКБ", готовность технического проекта к концу 2016 года должна была составить всего пять процентов.

Зато на выставке "Армия-2015" был показан макет "Лидера", с тех пор украшающий все новости о нём (других иллюстраций нет, если не считать ошибочно демонстрирующиеся рисунки эсминца проекта 21956). Правда, макет представило не АО "Северное ПКБ", проектирующее его, а Крыловский ГНЦ, так что в итоге "Лидер" может выглядеть по-другому

Также стало известно, что проектирование перспективного эсминца "Лидер" включено в проект госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы, строительство корабля планируется начать в 2025 году. Судя по тактическо-техническим данным, "Лидер" будет очень крупным эсминцем.

То есть "Лидер" — это очень серьёзная и сложная разработка, сроки которой могут ещё не раз сдвинуться. А мы помним, что пока этот эсминец не пройдёт ходовые испытания, строительство авианосца скорее всего не будет даже начато. Поэтому раньше 2025 года, можно не ждать даже начального этапа строительства. А сама постройка, судя по современным проектам американцев и англичан, займёт не меньше восьми-десяти лет.

Какой?

В настоящее время если не выполнено проектирование, то даже говорить о будущем облике российского авианосца преждевременно. Вчера было озвучено, что проектирование займёт ближайшие восемь лет, до 2025 года. А чего спешить, всё равно сначала надо дождаться "Лидера".

В настоящее время везде, иллюстрируя возможный облик авианосца, ходит фотография макета проекта перспективного российского многоцелевого тяжёлого авианосца 23000 "Шторм", разработанного тем же самым Крыловским ГНЦ. Выглядит он, конечно, очень круто, но, во-первых, далеко не факт, что разработку поручат "крыловцам", а во-вторых, не факт, что командование даст техническое задание именно на многоцелевой авианосец.

Вполне возможно, что, посчитав деньги на проектирование и создание, аппетиты придётся поумерить и ограничиться лёгким авианосцем. И вот тут мы подходим к одному из самых сложных и неприятных вопросов в условиях современной обстановки.

Сколько стоит?

Современные авианосцы стоят попросту неприличных денег. Недавно вышедший в море британский Queen Elizabeth стоит восемь миллиардов долларов за пару. При этом нужно учесть, что британцы сильно сэкономили на проектировании. Так на флоте делали испокон веков, создавая систершипы (несколько кораблей по одному проекту), уменьшая огромные расходы на проектирование.

У американцев и того круче: на проектирование и постройку трёх авианосцев типа Gerald R. Ford предполагается потратить 42 миллиарда долларов. То есть 14 миллиардов долларов за одну штуку (опять-таки помним про экономию на проектировании). Пожалуй, это самый дорогой и современный авианосец в мире. К нему есть много вопросов, начиная с электромагнитных катапульт, однако современность решений, заложенных в нём, оспаривать вряд ли кто станет.

Общий бюджет Российской армии за 2016 год составил 3,14 триллиона рублей, или 45 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Достаточно сравнить эту сумму, выделяемую на всю армию — от космоса до стройбата, — со стоимостью одного современного авианосца, чтобы впасть в отчаяние и загрустить.

Да, скорее всего, у нас получится дешевле и, возможно, более, чем в два раза. Но всё равно, для нынешнего российского бюджета сумма выглядит жутковатой. А случись ещё какой кризис, и авианосец так и останется недостроенным на стапелях. В общем, с какой стороны ни глянь, решение построить один авианосец вызывает ну очень много вопросов. Иногда даже кажется, может, проще угнать ночью английский...

Более того, сам по себе авианосец ничего не стоит без остальных кораблей авианосной ударной группы. К нему "в нагрузку" для обеспечения эффективности нужно будет построить ещё несколько эсминцев, противолодочных кораблей и даже судов обеспечения. Без этого новенький и блестящий авианосец может утопить в десятки раз более дешевая подводная лодка. Всё это делает стоимость создания и владения подобным оружием "дороже, чем чугунный мост". И опять же требует времени и параллельной постройки. То есть недостаточно просто выдать денег на один авианосец, к нему придётся строить, строить и строить.

Что остаётся?

Никто не будет спорить, что развивать флот надо. Однако в нынешней ситуации затянутых поясов это чертовски сложная проблема, во многом напоминающая работу над тришкиным кафтаном. Откуда денег ни возьми, сразу видны прорехи. У страны просто нет средств и возможностей создавать авианосцы как горячие пирожки, что пекут в Поднебесной. Там строят уже второй.

Пока же у нас остаётся "Адмирал Кузнецов", и, если мы не хотим прийти к ситуации постройки авианосца с абсолютно не имеющей опыта командой, России придётся чинить его, скрепя сердце выделять деньги на модернизацию и в это же время готовить средства для создания нового. Простого решения в этой ситуации нет.

Откровенно жаль, что Россия не успела приобрести два вертолётоносца типа "Мистраль" до ухудшения внешнеполитической обстановки. Сейчас они по-прежнему стоят на повестке дня, разработка УДК "Прибой" ведётся с 2015 года и в данный момент находится на завершающей стадии. Их тоже нужно строить, решать возникающие проблемы и ждать. Раньше 2035 года, шансов, что у нас появится второй авианосец, просто нет.

Пока же мы будем ждать завершения проектирования и надеяться на своевременное начало постройки "Лидера". В свободное время военному руководству придётся ответить себе на возникающие вопросы, определиться с требованиями и затянуть потуже бюджетные пояса. Других вариантов на горизонте нет.