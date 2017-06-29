Телескоп "Кеплер" обнаружил 4 тысячи пригодных для жизни планет

Космическая миссия аппарата "Кеплер" ещё не завершена, но результаты исследования космоса свидетельствуют о том, что для землян найдётся уголок во Вселенной.

Исследование, опубликованное в журнале Astrobiology, подтверждает догадку учёных о том, что потенциально обитаемых планет на значительном удалении от Земли может быть гораздо больше, чем ожидалось.

Окончательный подсчёт найденных аппаратом "Кеплер" экзопланет в созвездии Лебедя привёл к созданию специального каталога, в котором указывается существование минимум 4034 возможных обитаемых (или пригодных для жизни по совокупности условий) планет, из которых 50 имеют размер Земли и находятся в обитаемой зоне с парой звёзд.

Однако обнаружение и изучение таких планет не может в значительной степени приблизить их освоение. Человеческие ресурсы и наука пока не позволяют создать технологию, с помощью которой можно было бы достичь одной из самых близких к Земле экзопланет — TRAPPIST-1, лететь до которой всего 40 световых лет.