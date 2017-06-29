Westinghouse может попасть в руки России и Китая

Основной поставщик атомных электростанций "американского" типа терпит финансовое бедствие и рассматривает самые невероятные предложения о помощи.

Бедственное положение компании — производителя атомных электростанций Westinghouse породило слухи о грядущем поглощении части компании или её активов целиком некими крупными инвесторами. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, в списке потенциальных инвесторов из азиатского региона числится и российская компания "Росатом".

Возможностью покупки компании всерьёз обеспокоены власти США. Ради того, чтобы не дать зарубежным компаниям на законных основаниях выкупить стремительно дешевеющую Westinghouse, Правительство США рассматривает возможность применения государственной программы поддержки.

Процедура банкротства компании была запущена в марте. В связи с финансовыми трудностями на неопределённый срок были отложены крупные проекты Westinghouse по всему миру. В частности, непонятны перспективы перехода украинских АЭС на топливные сборки американского образца.