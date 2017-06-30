Учёные: Допинг не помогает спортсменам-любителям

Читайте также

Учёные: Допинг не помогает спортсменам-любителям

516

Фото: © EAST NEWS

Учёные пришли к выводу, что допинг не поможет спортсменам-любителям добиться успеха

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Hematology, подтвердило бесполезность стимуляторов для спортсменов-любителей. Несмотря на то что лабораторные исследования с использованием неподвижных велотренажёров и принимаемого спортсменами эритропоэтина показало некоторые незначительные улучшения, в реальной велогонке такой допинг спортсменам никак не помог.

Гормон, стимулирующий выработку эритроцитов, переносящих кислород в мышцы, не работает у спортсменов, не связанных с профессиональным спортом. В пользу этой догадки может служить исследование, проведённое французскими биохимиками при поддержке антидопингового агентства AFLD.

В 2016-м специалисты разделили группу спортсменов-любителей на две подгруппы. Одним давали небольшие дозы стимуляторов, другим — препараты-пустышки. Никакой разницы в мышечной активности даже с учётом изменённого химического состава крови учёные заметить не смогли.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!