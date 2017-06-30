Учёные подсчитали потери экономики из-за изменений климата

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Учёные подсчитали потери экономики из-за изменений климата

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Фото © Flickr/Nattu

В исследование вошли все социальные риски — от прямых потерь производства до всплеска преступности.

Для оценки уровня ущерба американские исследователи провели 29 тысяч масштабных симуляций, включавших в себя практически всё. В список неблагоприятных изменений после климатического сдвига вошли упадок сельского хозяйства, рост стоимости производств, увеличение спроса на электроэнергию.

Опубликованное в журнале Science исследование содержит подробную карту и таблицу ущерба в процентах от ВВП каждого штата. В целом центральные, южные, юго-восточные и восточные штаты в ходе климатических изменений могут потерять от 10 до 30% ВВП.

В это же время климатические изменения могут положительно отразиться на северных штатах, которые не только не потеряют, но и наоборот, нарастят собственный ВВП за счёт смягчения климата и сокращения холодов.

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