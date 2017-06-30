Работа таможни, налоговой и "Укрэнерго" парализована в ходе кибератаки

О масштабной атаке на сети и "Укрэнерго" сообщил врио главы энергетической компании Всеволод Ковальчук. Его заявление цитирует УНИАН.
Системы общего пользования, офисные и административные компьютеры остаются выключенными до сих пор потому, что через вторую волну мы отложили возобновление полноценной деятельности. Мы это сделаем сегодня до конца рабочего дня
Всеволод Ковальчук
Помимо энергетического сектора атакам подверглись и другие правительственные структуры. В частности, масштабные атаки фиксируют специалисты по информационной безопасности Госказначейства Украины.
Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что атака парализовала работу таможенных органов, налоговой и нарушила работу торговых сетей.
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