Учёные сформулировали концепцию социального поведения для роботов

Британские учёные сформулировали основные правила "интеграции" роботов в человеческий социум.

Учёные из Университета Хартфордшира в Англии разработали концепцию, которая может привести к появлению нового набора общих, ориентированных на ситуацию руководящих принципов, с помощью которых роботы станут успешно трудиться и сосуществовать вместе с людьми.

Программа учёных во многом схожа с "тремя законами робототехники", сформулированными ещё писателями-фантастами. В документе сказано, что расширение прав и возможностей может наделить робота принципами или мотивами, которые заставляют его: а) защищать себя и продолжать функционировать; б) делать то же самое для партнёра-человека; в) придерживаться и следовать примеру человека. В будущем этот принцип может быть реализован на множестве роботов, которые тесно взаимодействуют с человеком в сложных условиях. К таким относятся роботы, в обязанности которых будет входить уход за пожилыми людьми.

По мнению Кристофа Сальджа, научного сотрудника Университета Хартфордшира, интеграция роботов в жизнь человека — самая непростая задача, в рамках которой нужно решать не только технические, но и моральные, этические и правовые вопросы.