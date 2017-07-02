Учёные разработали окна с автономным питанием

Смарт-окна смогут самостоятельно регулировать уровень освещения и температуру в помещениях.

Исследование, опубликованное в журнале Techxplore, раскрывает некоторые подробности новинки. По мнению авторов проекта, смарт-окна со специальными микроконтроллерами позволят снизить стоимость здания на 30–40 процентов.

Интеллектуальное окно самостоятельно управляет уровнем проникающего света и тепла и требует минимального ухода и обслуживания. Следующим шагом, по словам разработчиков, станут разработка и производство специальных гибких солнечных панелей, использующих такую технологию.