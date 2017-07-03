Половина экзопланет может оказаться непригодна для жизни

К такому выводу пришли учёные, изучившие активность звёзд и состав атмосферы новых миров.

Исследователи из Бостонского университета провели масштабные исследования, в ходе которых выяснилось, что примерно половина потенциально обитаемых планет за пределами Солнечной системы может быть непригодна для жизни.

К такому выводу учёные пришли после тщательного спектрального анализа всех обнаруженных планет. По мнению учёных, излучение от ближайших крупных звёзд может влиять на атмосферу экзопланет так же, как сверхсильная солнечная активность. Атмосфера некоторых экзопланет могла за миллионы лет такого воздействия просто "испариться".

За основу математической модели расчёта воздействия звёздного излучения учёные взяли модель солнечной активности. Посчитав коэффициенты выбросов солнечной энергии, учёные заметили схожесть данных в активности других крупных звёзд.

Итогом работ стал вывод о значительно более сильном магнитном поле экзопланет. Учёные пришли к выводу, что ради сохранения собственной атмосферы потенциально обитаемые планеты должны иметь сильное магнитное поле, в десятки тысяч раз превышающее земное.