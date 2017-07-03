Зонд Juno сфотографирует Большое красное пятно Юпитера 10 июля

Космический зонд и снимки, которые планируется получить 10 июля, должны помочь учёным в исследованиях Юпитера.

Спустя некоторое время после официальной "годовщины" пребывания на орбите Юпитера исследовательский космический модуль Juno пролетит прямо над "великим красным пятном Юпитера".

Полученные снимки и поверхностный спектральный анализ должны помочь учёным в установлении природы возникновения "красного пятна" на поверхности планеты.

Большое красное пятно, или БКП, — это самый крупный атмосферный вихрь на поверхности планет в Солнечной системе. Огромная зона высокого давления, по масштабам сопоставимая с размерами планеты Земля. БКП постоянно перемещается параллельно экватору Юпитера. Вихрь имеет размеры около 40 тысяч километров в длину, а в ширину составляет 13 тысяч километров. Скорость ветра внутри пятна превышает отметку в 500 километров в час.