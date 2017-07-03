Учёные разработали суперчип для быстрого тестирования крови на сепсис

Читайте также

Учёные разработали суперчип для быстрого тестирования крови на сепсис

0

Фото © Flickr/UNICEF Ethiopia

Американские медики разработали микрочип, способный сделать тест на сепсис из одной капли крови.

Группа исследователей из Университета штата Иллинойс и больницы Карла Фонда в Урбане, штат Иллинойс, завершила клиническое исследование устройства, позволяющего за несколько минут проводить экспресс-тестирование на заражение крови.

Небольшое лабораторное устройство подсчитывает уровень лейкоцитов, а также конкретные белые кровяные клетки, называемые нейтрофилами, и измеряет белковый маркер CD64 на их поверхности.

Важным обстоятельством в проекте по разработке микрочипа является скорость анализа крови. Специальная программа, связанная с чипом, позволяет за 7–10 минут получить полный анализ степени заражения крови и другие ключевые параметры, что позволяет значительно ускорить лечение пациента.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!