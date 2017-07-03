NASA увеличило срок службы марсохода при помощи обновления управляющей программы

При помощи специального программного обеспечения учёным удалось уменьшить повреждения колёс марсохода, получаемые при скольжении по грунту.

Марсоход NASA Curiosity получил новое программное обеспечение. Оно позволит увеличить срок службы его колёс и продлить миссию на Красной планете. Разработка велась в течение последних восемнадцати месяцев и, по мнению учёных, позволит значительно продлить срок службы колёс Curiosity, сообщает NASA.

Колёса марсохода изготовлены методом фрезерования из цельного алюминия и для облегчения имеют отдельные жёсткие рёбра и более тонкие промежутки между ними. Поверхность марса изобилует острыми камнями и постоянно повреждает колёса. Больше всего повреждений марсоход получает при движении по склону, когда одни колёса цепляются за грунт, а другие скользят и царапаются острой марсианской породой.

Новое программное обеспечение, разработанное в лаборатории реактивного движения, использует алгоритм управления тягой, получающий от марсохода данные в реальном времени для регулировки скорости каждого колеса, минимизируя давление на них. Он измеряет изменения в системе подвески для определения точек контакта каждого колеса. Затем программное обеспечение рассчитывает правильную скорость, чтобы избежать проскальзывания, улучшая тягу ровера.

Обновление программного обеспечения позволит увеличить длительность научной миссии Curiosity на Марсе. К настоящему времени его миссия продолжается уже почти пять лет.