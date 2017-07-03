Британцы построят три противолодочных фрегата за 5 миллиардов долларов

Компания BAE Systems получила заказ на обновление британских противолодочных кораблей.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о том, что правительство дало зелёный свет компании BAE Systems на строительство трёх противолодочных фрегатов типа 26 за 4,9 миллиарда долларов. Эта сделка станет первой частью проекта по замене восьми устаревших фрегатов типа 23, сообщает Defense News

Предполагается, что новые фрегаты будут использоваться для сопровождения новых авианосцев класса Queen Elizabeth и защиты британских атомных подводных лодок на входе и выходе с баз в Шотландии.

Точные сроки поставки новых военных кораблей пока не были озвучены, но представитель компании BAE сказал, что первый фрегат будет принят британским флотом в середине 2020-х годов. Эта информация означает уже как минимум двухгодовую задержку: ранее предполагалось начало ввода в строй новых противолодочных кораблей в 2023 году, когда будет списан первый из кораблей типа 23 — HMS Argyll.

Ещё одной компанией, получающей серьёзную прибыль от этого контракта, является Rolls-Royce. На фрегаты будут установлены газотурбинные установки MT30 производства этой фирмы. Также компания предоставляет целый ряд оборудования, включая рулевой механизм, рули, винты и системы управления. Её немецкий филиал MTU поставит для фрегатов дизельные генераторы.