Стали известны причины неудачного запуска китайской ракеты

Эксперты, смотревшие видео запуска китайской тяжёлой ракеты, утверждают, что на нём видно нехарактерную работу одного или двух двигателей ракеты.

Второй запуск самой мощной ракеты Китая, Long March 5, закончился неудачей 2 июля 2017 года. Запуск, транслируемый в прямом эфире китайскими СМИ, по-видимому, прошёл так, как планировалось, и проблемы начались на этапе отделения полезной нагрузки ракеты, спутника связи "Шицзян-18", сообщает Space.com.

Однако китайская телекомпания CGTN сообщила, что сбой в работе ракеты Long March 5 "случился сразу после взлёта". Специалисты, просмотревшие видеоролики полёта, заметили проблему в работе одного или двух двигателей уже на этапе старта, что, скорее всего, и послужило причиной неудачи миссии.

По мнению экспертов, ракета не смогла доставить полезную нагрузку на требуемую орбиту, не достигнув необходимой высоты. Примечательно, что подобная неисправность уже произошла совсем недавно. Ракета-носитель Long March 3B запустила спутник Chinasat-9A на геостационарную орбиту 19 июня. При этом неисправность верхней ступени ракеты стала причиной вывода спутника на более низкую, чем изначально планировалось. Ожидается, что космический аппарат сможет подняться на геостационарную орбиту, используя собственные двигатели, однако это сильно сократит срок его службы.