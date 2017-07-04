NASA предлагает врезаться в астероиды

В случае подлёта к Земле астероидов, угрожающих столкнуться с нашей планетой, NASA предлагает изменять их орбиту путём прямого столкновения. Для этого создаётся специальный космический аппарат. Его тестирование по плану состоится в 2022–2024 годах, сообщает Popular Mechanics.

Программа по изменению орбиты потенциально опасных астероидов называется DART (двойное астероидное перенаправление). Концепция этого проекта была утверждена в июне 2017 года, сейчас началась стадия проектирования. Точный срок старта демонстратора технологий пока не был объявлен, однако NASA упомянуло, что астероид Didymos будет в благоприятном к Земле положении в 2020 и 2024 годах.

Целевой астероид на самом деле представляет собой двойной астероид, из двух частей, за что и получил такое название, по-гречески обозначающее "близнецы". Большая часть астероида называется Didymos A и имеет размеры около 800 метров в ширину, вокруг него вращается меньший астероид размером всего 160 метров в поперечнике.

Космический аппарат DART размером с холодильник повлияет на меньший из двух астероидов, Didymos B, со скоростью около шести километров в секунду, или в пять — девять раз быстрее, чем пуля современной винтовки.

По результатам столкновения NASA будет смотреть, насколько эффективным получается этот способ. В случае его успешности Земля может получить простое и надёжное оружие против астероидов.