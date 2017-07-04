Китайский автобус-портал оказался финансовой аферой

Китайская полиция разыскивает в рамках дела о мошенничестве всех причастных к созданию "транспорта будущего". Смогут ли инвесторы вернуть свои деньги, пока неизвестно.

Полицейским расследованием завершился проект "транспорта будущего" — автобуса-портала TEB-1, способного, по словам создателей, решить проблему перемещения пассажиров по стоящему в пробках мегаполису. В настоящее время следствие ведётся по делу о мошенничестве, в рамках которого уже задержано более 30 человек, в том числе исполнительный директор компании TEB Tech, занимавшейся разработкой, сообщает Quartz.

В прошлом году об этой разработке китайских инженеров много говорили, а летом на выставке в Пекине была представлена полноценная концепция этого транспортного средства. Был изготовлен даже демонстратор технологий, а всем желающим предлагали прокатиться на чудо-автобусе.

Спустя несколько месяцев после демонстрации выяснилось, что TEB Tech бросила автобус-портал на том участке дороги, где проводилась его демонстрация. Тогда один из местных репортёров поинтересовался у охранников судьбой автобуса и узнал, что те уже давно не могут выйти на связь с нанимателем.

Выяснилось, что в настоящее время ведётся полицейское расследование по делу о мошенничестве. Как сообщила китайская полиция, разработчики TEB-1, по предварительной оценке, получили от инвесторов в общей сложности 1,3 миллиарда долларов, не предоставив в обмен никаких финансовых гарантий. 72 инвестора уже подали на компанию в суд с требованием вернуть деньги.

В настоящее время "транспорт будущего" перевезён на автостоянку, где, очевидно, будет доживать свой срок, а рельсы для его движения готовят к демонтажу.