Астрономы обнаружили звезду размером в 500 раз больше Солнца

Несмотря на размеры звезды, она по-прежнему относится к так называемым карликовым звёздам

CW Leonis — красная гигантская звезда, в 500 раз превышающая размер Солнца, расположена в созвездии Льва в 300 световых лет от нашей планеты. Это эволюционирующая звезда, выбрасывающая значительное количество пыли, образует окутывающее облако во много раз больше нашей Солнечной системы. На протяжении многих лет само облако было предметом сотен исследований, но только теперь в пылевом скоплении была обнаружена красная карликовая звезда.

Сейчас учёные из обсерватории в итальянском Турине приступят к спектральному и другим видам анализа самого скопления и гигантской, извергающей облака газа звезды. Целью исследования станет выяснение механизмов образования газовых облаков и изучение их химического состава.