20 лет назад на Красную планету прибыл первый марсоход

4 июля 1997 года спускаемый аппарат NASA доставил к поверхности планеты первый марсоход Pathfinder.

Важность выполнения программы Pathfinder трудно оценить. Фактически первые научные данные о составе атмосферы Марса, некоторые фотографии и всё то, что десятилетиями ложилось в основу тысяч исследований марсианских особенностей, передал на Землю именно Pathfinder.

Миссия на Марс обошлась NASA в 264 миллиона долларов, однако весь массив научных данных неоднократно окупил вложенные в проект средства.

На основе добытых данных были спроектированы и запущены другие проекты по изучению Марса — проекты изучения поверхности планеты марсоходами Spirit и Opportunity.