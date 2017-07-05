Беспилотные машины не будут сбивать людей и животных

Автомобили смогут принимать самостоятельные решения, основанные на водительских качествах пользователей.

Быть добрее: беспилотные авто не будут сбивать животных и людей Фото © Shutterstock Inc

Учёные и специалисты по созданию систем виртуальной реальности, исследующие поведение человека и моральны-волевые риски в Институте когнитивных наук в Университете Оснабрюка опубликовали в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience исследование, согласно которому учиться водить машины всё равно будут у людей.

Машинное обучение, по словам исследователей, не даст полной картины рисков и различных вариантов поведения на дороге. Для того чтобы проанализировать поведенческие модели и характер вождения, учёным потребовалось три десятка добровольцев, облачённых в VR-очки и посаженных за специальные симуляторы.

В частности, программе был необходим банк данных поведенческих ситуаций, когда на дороге в туманный день перед автомобилем человека неожиданно появляется животное или просто крупный объект. В 100% случаев человек пожалел животное и, сбросив скорость, либо давал животному уйти, либо объезжал его. Такое же поведение хотят привить и беспилотным автомобилям.

Сложность исследования состоит в том, что все ситуации на дороге нельзя смоделировать и проработать. Однако требования к "человечности" беспилотных автомобилей уже прописаны законодательно. Например, инициатива Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии (BMVI) определило 20 этических принципов, связанных с автомобилями и их поведением на дороге.