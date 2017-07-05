Бразильских кукушек спасло умение подражать свиньям

У южноамериканских свиней кукушки переняли манеру поведения, спасшую их от гибели.

Наблюдение бразильских учёных за земляными кукушками привело к любопытному открытию. С течением времени птицы научились стучать клювом о землю, а издаваемый при этом звук сильно напоминает щёлканье клыков пекари — южноамериканской разновидности диких свиней.

Такими действиями птицы научились отпугивать крупных хищников, например диких кошек. Эволюционный механизм, по словам учёных, не вполне понятен. Подражание земляных кукушек диким свиньям не только увеличивает шансы птиц на выживание, но и значительным образом сказывается на отличиях одного вида птиц от других.