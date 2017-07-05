Квантовые технологии исключат подделку любых товаров

Учёные надеются, что специальные квантовые технологии помогут "маркировать" любые товары, доступные для покупки в будущем.

В ходе научных обсуждений летней научной выставки Лондонского королевского общества учёные выдвинули гипотезу о том, что специальные маркеры позволят помечать не только продукты промышленного происхождения, но и предметы роскоши и многое другое.

Проверка на подлинность, по мнению учёных, может происходить методом сканирования специальных тегов, "напечатанных" с помощью квантовых технологий на корпусе или любой другой поверхности продукта.

Подделку цифровой идентичности в продуктах в этом отношении можно будет практически искоренить, ведь даже через специальные приложения "маркеры" может будет сверить напрямую с базой данных того или иного производителя.