Учёные создали графеновые транзисторы для ПК

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Учёные создали графеновые транзисторы для ПК

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Фото: © Chalmers University of Technology

Графен позволит значительно уменьшить габариты компонентов персональных компьютеров.

Прототип графенового транзистора собран с применением спинового токопереноса в твердотельных веществах. Специалисты Технологического университета Чалмерса, разработавшие технологию и собравшие прототип, уверяют, что с новыми материалами любой компьютер может стать значительно быстрее, а нагреваться такие компоненты будут значительно хуже.

<p>Фото: Spin FET@Chalmers</p>

Для того чтобы получить "быстрый" транзистор, исследователи Андре Данкерт и Сарой Даш разработали эксперимент, в котором несколько слоёв дисульфида молибдена были помещены поверх слоя графена в виде сэндвича.

Если эксперименты и тестовые "прогоны" новой микроэлектроники завершатся удачно, микроэлектронную промышленность может ожидать настоящая техническая революция, равных которой за всю историю электроники ещё не случалось.

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