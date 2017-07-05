Во все тяжкие. Полицейские собаки выжили после передозировки наркотиков

В США три полицейские собаки-ищейки чудом выжили после передозировки синтетических наркотиков.

В Соединённых Штатах учёные и эксперты по токсикологии разбирают любопытный инцидент. В штате Флорида три полицейские собаки помогали проводить операцию Управлению по борьбе с наркотиками (DEA). После того как группа досмотра не обнаружила в доме ничего подозрительного, за дело принялись собаки, "натасканные" на поиск наркотиков, денег и других предметов.

Однако почти сразу после начала обыска собаки стали чувствовать себя плохо. Псы с кличками Примус, Пакер и Финн стали терять пространственную ориентацию и метаться по комнатам, после чего полицейские заподозрили неладное.

Анализ крови на токсины выявил в крови наличие лошадиных доз сильнодействующего наркотика — фентанила. Мощный опиоидный анальгетик поступает в продажу в форме солей, и служебные собаки попросту "перенюхали" критические для организма дозы в ходе обыска. Позднее на крыше здания полицейские обнаружили целый склад с готовым к продаже наркотиком, но за судьбу служебных собак команде К-9 пришлось поволноваться.

Будучи одновременным химическим аналогом морфина, героина и опиоидных болеутоляющих, фентанил значительно токсичнее всех аналогичных наркотиков. Около 30% случаев из общего числа смертей от передозировки в США, по данным DEA, приходятся на употребление фентанила. Всего два миллиграмма вещества могут вызвать сильную передозировку, после которой человека могут не спасти даже самые опытные врачи. Главной опасностью фентанила для людей является быстрое поступление вещества в организм: некоторые жертвы передозировки были найдены полицейскими со шприцами, которые погибшие даже не успели удалить из вен.

Полицейские собаки Примус, Пакер и Финн после нескольких дней интенсивной терапии и капельниц выздоровели и снова приступили к исполнению служебных обязанностей.