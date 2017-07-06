3D-чип совместит в себе процессор и жёсткий диск

Американские учёные разработали уникальный чип, способный одновременно обрабатывать и хранить информацию.

Исследователи из Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института создали единый чип управления и хранения для персональных компьютеров и другой электроники.

За основу новой разработки исследовательская группа во главе с Максом Шулакером из MIT взяли передовые исследования в области нанотехнологий, "наложив" их на совершенно новую архитектуру.

Вместо того чтобы разрабатывать устройство на основе кремния, 3D-чип использует углеродные нанотрубки, которые представляют собой листы 2D графена, сформированного в наноцилиндры. Помимо того, в архитектуре резистивная память с произвольным доступом (RRAM).

Исследователи интегрировали более одного миллиона RRAM-ячеек и два миллиона транзисторов на углеродных нанотрубках , добившись создания самой сложной наноэлектронной системы из всех когда-либо созданных в этой области.

В новой архитектуре RRAM и углеродные нанотрубки построены вертикально друг над другом, создавая новую плотную трёхмерную компьютерную архитектуру с чередующимися слоями.

Ключевым отличием новой архитектуры от всех имеющихся коммерческих чипов является крайне низкая степень нагрева элементов, что в перспективе позволит построить сверхбыстрый суперчип для продажи на рынке. По мнению руководителя исследовательской группы, такое устройство может работать в десятки раз быстрее обычных процессоров и обеспечит моментальную запись и хранения данных. В ближайшие месяца команда приступит к тестированию новинки.