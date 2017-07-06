Учёные определили размер углеводородных волн на поверхности Титана

Титан — один из самых малоизученных объектов в Солнечной системе. Спутник Сатурна обладает настолько сложным химическим составом поверхности и настолько трудной для изучения средой, что разгадка тайны о природе процессов, происходящих на его поверхности, десятилетиями заставляла учёных спорить друг с другом.
Однако учёным, изучившим поверхность Титана с помощью статистического радарного осмотра, удалось понять приблизительные размеры нефтегазовых рек, текущих на поверхности спутника.
В среднем, по подсчетам учёных, "нефтегазовые" волны на поверхности Титана в виду насыщенной азотом атмосферы не превышают нескольких миллиметров. При этом, по данным специалистов, на Титане содержится в десятки раз больше углеводородов, чем на планете Земля.
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