Учёные определили размер углеводородных волн на поверхности Титана

Учёным удалось измерить объём и длину "углеводородных" рек на поверхности Титана.

Титан — один из самых малоизученных объектов в Солнечной системе. Спутник Сатурна обладает настолько сложным химическим составом поверхности и настолько трудной для изучения средой, что разгадка тайны о природе процессов, происходящих на его поверхности, десятилетиями заставляла учёных спорить друг с другом.

Однако учёным, изучившим поверхность Титана с помощью статистического радарного осмотра, удалось понять приблизительные размеры нефтегазовых рек, текущих на поверхности спутника.

В среднем, по подсчетам учёных, "нефтегазовые" волны на поверхности Титана в виду насыщенной азотом атмосферы не превышают нескольких миллиметров. При этом, по данным специалистов, на Титане содержится в десятки раз больше углеводородов, чем на планете Земля.