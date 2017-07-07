Зелёные террористы: зачем Greenpeace врёт о плавучей "атомной бомбе"?

На сайте "Гринпис России" собирают подписи губернатору Санкт-Петербурга с требованием закрыть на "Балтийском заводе" проект Плавучей атомной электростанции (ПАТЭС).

В нынешнее время главное — громче крикнуть. Неважно, правду ты кричишь или несёшь околесицу. Вот отличился и "Гринпис России", собирающий письма губернатору Полтавченко с требованием прекратить строительство Плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Она строится на Балтийском заводе в настоящее время. "Гринпис" даже собирает письма от всех неравнодушных, но при этом врёт, врёт и врёт. С полным текстом этого очаровательного наброса можно ознакомиться по ссылке. Мы же разберём самые основные перлы и ошибки.

Страх и ужас в Петербурге

"Прямо в центре Петербурга Росатом планирует загрузить топливо и запустить реактор плавучей АЭС. Ещё недавно в России действовал запрет на строительство АЭС ближе 100 км от таких крупных городов, как Петербург. Сейчас запуск реактора может произойти в двух километрах от Исаакиевского собора и в трёх — от Эрмитажа."

Тут что ни слово — шедевр. Начнем с того, что является правдой. Да, в настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строится первая в России плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Её главным конструктором является корпорация "Росатом". Первая в России ПАТЭС строится, чтобы дать тепло и свет в самый северный город-порт Певек, который находится в Чукотском автономном округе на берегу Восточно-Сибирского моря.

Электричество для Певека будет вырабатывать энергетическая установка электростанции — два водо-водяных ядерных реактора КЛТ-40С, разработанных в ОКБМ имени И.И. Африкантова и изготовленных на Нижегородском машиностроительном заводе. Их совокупная мощность позволит выдавать 70 мегаватт энергии, достаточной для полного обеспечения 6000 жителей города, близлежащих рудников и горно-обогатительных комбинатов.

Действительно, в 2018 году электростанция должна быть готова, после чего её морем на буксире перевезут в Певек, где она встанет в специально подготовленный док. Там уже в настоящее время проводится строительство комплекса береговых сооружений, таких как шестисотметровый мол, который защитит атомную электростанцию в случае непредвиденных обстоятельств.

И тут же авторы пишут чудесное, что недавно был закон (номер его они не уточняют), запрещавший строить АЭС ближе ста километров от таких городов, как Петербург. Такое можно написать только с пьяных глаз или ни разу в жизни не побывав в Санкт-Петербурге, где основная Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) располагается в 68 километрах от центра города. Более того, южнее Санкт-Петербурга в городе Гатчине находится Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, на территории которого тоже есть действующий реактор. И закона такого не было, но кого это интересует, главное же — громче крикнуть.

Лицензия Роспотребнадзора

"Гринпис" уверяет, что у Росатома нет "лицензии на эксплуатацию этой плавучей АЭС". Похоже, что они даже не удосужились хоть чуть-чуть узнать о ПАТЭС. В отличие от наземных АЭС, где происходит многоступенчатый цикл получения лицензий, включая лицензии на строительство и эксплуатацию, перемежаемые обязательными общественными слушаниями, ПАТЭС строится согласно законам Морского регистра.

Дело в том, что по большому счёту ПАТЭС ничем не отличается от атомных ледоколов, производимых на том же Балтийском заводе. Вот только недавно состоялся спуск на воду ледокола "Арктика". ПАТЭС даже ещё проще, она не имеет своей ходовой установки, не может прорубать лёд. Это судно с атомной силовой установкой внутри, просто у современных атомных силовых установок мощности хватает, чтобы обогревать и освещать небольшой город.

Согласно морскому регистру, лицензия на строительство и запуск должна быть у "Балтийского завода". И в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1995 №170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" именно завод несёт ответственность за безопасность ПАТЭС на этапе её строительства и ввода в эксплуатацию. И да, конечно же, завод обладает лицензией Ростехнадзора от 30.05.2012 №ГН-02-102-2624 на право сооружения ядерной установки на этом объекте. Вот в момент начала работы установки в Певеке Росатому действительно нужна будет лицензия на эксплуатацию. Только это произойдет в 2019 году. Но ведь, как вы помните, главное — громче кричать.

Тем, кому выгодно

На современном рынке атомной энергетики и так победу празднуют зелёные. Страх победил, и новые атомные электростанции в Европе и США практически не строятся. Проекты, подобные ПАТЭС, могут стать очень серьёзным проектом на ближайшие годы для российской атомной энергетики. Интерес к таким электростанциям есть у многих островных стран. Это удобно и безопасно. Естественно, что для получения заказов требуется завершить пилотный проект и показать его возможности.

И вот тут и начинаются палки в колёса. Перед началом работ требуется отбуксировать ПАТЭС из Санкт-Петербурга в Певек. В Стокгольме и Хельсинки уже заявили, что такого рода транспортировка может привести к ядерной катастрофе и загрязнению акватории Финского залива и побережья Норвегии. К делу подключились российский и шведский "Гринпис", и всё завертелось.

Странно получается: атомные ледоколы никого не пугают, атомные подводные лодки тоже спокойно бороздят мировые моря и океаны. Никого не беспокоит американский атомный авианосец, а вот на потенциально интересный бизнес-проект плавучих атомных электростанций все моментально встали в стойку. Хотя технически от мало чем отличается от атомного ледокола, даже тип реактора КЛТ-40С проверенный и надёжный точно такой же.

И даже в случае недавнего задымления и плавления аккумуляторов была очень показательна реакция ряда СМИ, сразу же начавших истерику и крики "Пожар!". Впоследствии новость переписали, извинения принесли, но осадочек остался. Что мы имеем в итоге. В Петербурге ведётся высокотехнологичное строительство атомных ледоколов и плавучей атомной электростанции. Идёт давно, с соблюдением всех норм. Однако кому-то это не нравится настолько, что в ход идут любые средства.

Хочется, чтобы эта статья дошла до 10 500 человек, уже подписавших петицию о закрытии проекта. Пожалуйста, прочитайте о станции, и лучше не на сайте совсем уж врущего "Гринписа". Те же, кому интересно узнать о проекте подробнее, могут прочитать большой материал Лайфа, снятый на борту строящейся ПАТЭС "Академик Ломоносов".